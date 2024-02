Israel ataca comboio humanitário com alimentos da ONU em Gaza

Apoie o 247

247 – Um comboio de alimentos da ONU que se dirigia para a parte norte da Faixa de Gaza foi bombardeado por navios de guerra israelenses, disse Thomas White, diretor da Agência de Assistência e Obras da ONU para Refugiados da Palestina no Oriente Próximo (UNRWA, na sigla em iglês), nesta segunda-feira (5).



“Esta manhã, em Gaza, um comboio de alimentos que esperava para entrar no norte de Gaza foi atingido por tiros navais israelenses – felizmente, ninguém ficou ferido”, disse White no X.

Israel trava uma guerra genocida na Faixa de Gaza sitiada desde 7 de outubro do ano passado, após uma operação surpresa do grupo de resistência palestino Hamas contra o regime ocupante. Os EUA ofereceram apoio militar irrestrito a Israel durante a agressão. Israel matou mais de 27 mil palestinos em Gaza.

