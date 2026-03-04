Israel avança no Líbano; Irã e Hezbollah respondem

247 - O conflito no Oriente Médio ganhou novos desdobramentos após Israel ampliar suas operações militares contra o Hezbollah no sul do Líbano, movimento que foi seguido por ataques coordenados do Irã e do grupo libanês contra território israelense. A escalada inclui lançamentos de mísseis e drones que acionaram sirenes de alerta em Tel Aviv e Jerusalém, segundo a CNN.

No mesmo contexto de tensão regional, sistemas de defesa aérea da Otan interceptaram um míssil iraniano que se deslocava em direção ao espaço aéreo da Turquia, conforme informou o diretor de Comunicações da Presidência turca.

Ataques simultâneos e interceptações

De acordo com as Forças de Defesa de Israel (IDF), um míssil foi disparado a partir do Irã enquanto seis projéteis — entre eles drones — foram lançados pelo Hezbollah a partir do território libanês. A ofensiva ocorreu de forma praticamente simultânea e provocou alertas de emergência nas duas principais cidades israelenses.

Equipes da CNN que estavam em Israel relataram ter presenciado interceptações no céu da região central do país.

Segundo as autoridades militares israelenses, a ação demonstra um grau de coordenação entre o Irã e o Hezbollah, aliado estratégico de Teerã no Líbano, mesmo após a morte de líderes de alto escalão dos dois lados durante os primeiros dias da guerra.

Pouco depois da primeira ofensiva, as forças israelenses informaram que um segundo ataque conjunto foi realizado por Irã e Hezbollah.

Sem feridos após ofensiva

O serviço nacional de emergência israelense Magen David Adom afirmou que, até o momento, não há relatos imediatos de feridos em decorrência dos ataques.

Paralelamente, o Exército israelense orientou moradores do sul do Líbano a evacuarem a região diante da ampliação das operações militares contra o Hezbollah.

Novos alertas e outros acontecimentos

Teerã também elevou o tom das advertências ao declarar que poderá ampliar ações de retaliação caso diplomatas iranianos sejam atacados em território libanês.

Em outro episódio relacionado ao país, um navio iraniano afundou próximo à costa do Sri Lanka, segundo informou um porta-voz da Marinha local à agência Reuters.

A guerra também tem impacto no ambiente digital dentro do Irã. A organização NetBlocks relatou que o apagão de internet imposto pelas autoridades iranianas já ultrapassa 100 horas.

Além disso, a cerimônia de luto pelo líder supremo iraniano morto, prevista para começar nesta semana, foi adiada. A informação foi divulgada pela agência estatal Fars, que não detalhou os motivos da decisão.