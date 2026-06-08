Israel bloqueia passagens para Gaza após contra-ataque do Irã

247 - Israel fechou todas as passagens de acesso à Faixa de Gaza após um ataque com mísseis lançado pelo Irã contra o território israelense, incluindo os cruzamentos de Kerem Shalom, também conhecido como Karem Abu Salem, e Rafah, as informações são da Al Jazeera.

A decisão foi anunciada pela COGAT, agência do governo israelense responsável por coordenar atividades civis nos territórios palestinos. Em comunicado, o órgão afirmou que a medida faz parte de um conjunto de ações de segurança adotadas depois das ações iranianas em retaliação ao ataque do exército israelense contra Beirute.

“Após os ataques com mísseis lançados pelo Irã contra o Estado de Israel, uma série de medidas de segurança necessárias foi implementada, incluindo o fechamento das passagens para a Faixa de Gaza, entre elas a passagem de Kerem Shalom [Karem Abu Salem] e a passagem de Rafah, até novo aviso”, informou a COGAT.

O fechamento das passagens amplia a tensão em torno de Gaza em meio à escalada regional. Kerem Shalom é uma das principais vias de entrada de suprimentos no território palestino, enquanto Rafah, na fronteira com o Egito, tem papel estratégico para deslocamentos e operações humanitárias.

A medida foi anunciada sem prazo para ser revertida. Segundo a agência israelense, a suspensão permanecerá em vigor “até novo aviso”, o que mantém indefinida a retomada do funcionamento das passagens.

A decisão ocorre em um momento de agravamento da instabilidade regional, com Israel adotando novas restrições de segurança após os disparos atribuídos ao Irã. Até o momento, de acordo com as informações fornecidas pela COGAT e relatadas pela Al Jazeera, o fechamento atinge todas as travessias para Gaza.