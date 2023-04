Israel diz ter atingido alvos na Faixa de Gaza

Apoie o 247

247/Sputnik - As Forças de Defesa de Israel (IDF) estão atacando alvos na Faixa de Gaza, disse a IDF na sexta-feira.



"Relatório inicial: a IDF está atacando atualmente na Faixa de Gaza. Mais detalhes a seguir", disse a IDF no Telegram.

Os militares disseram que atingiram dois túneis subterrâneos e duas instalações de produção de armas na Faixa de Gaza pertencentes ao grupo militante palestino Hamas.

Por sua vez, as Brigadas Izz ad-Din al-Qassam, braço militar do Hamas, disseram que seus sistemas de defesa aérea estavam repelindo ataques de aeronaves militares israelenses na Faixa de Gaza.



"As defesas aéreas de Al-Qassam estão enfrentando a aviação militar sionista na Faixa de Gaza", disse a ala militar no Telegram.



Na quinta-feira, a IDF confirmou que 34 foguetes foram lançados do território do Líbano para o norte de Israel, 25 dos quais foram interceptados. O porta-voz da IDF, Daniel Hagari, disse que o grupo militante palestino Hamas foi o responsável por disparar foguetes contra Israel a partir do território libanês.

O primeiro-ministro libanês, Najib Mikati, disse que condena quaisquer operações militares de seu território que perturbem a estabilidade.

Os ataques com foguetes seriam uma resposta do Hamas aos ataques das forças de segurança de Israel contra palestinos dentro da mesquita de Al Aqsa, durante orações do Ramadã, na noite de terça-feira (4). (Com Sputnik).

