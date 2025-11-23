Israel realiza bombardeio em subúrbio de Beirute e mira líder do Hezbollah

247 - O Exército de Israel afirmou neste domingo (23) que realizou um ataque aéreo no subúrbio sul de Beirute, mirando um militante sênior do grupo Hezbollah, segundo reportagem da Reuters. O bombardeio atingiu uma via principal em Haret Hreik, deixou ao menos quatro mortos e feriu cerca de duas dezenas de pessoas, de acordo com fontes médicas.

Israel acusa o Hezbollah de tentar reconstruir sua capacidade militar após um ano de cessar-fogo intermediado pelos Estados Unidos. O primeiro-ministro Benjamin Netanyahu confirmou que o alvo seria o chefe de gabinete da organização, identificado por algumas fontes como Ali Tabtabai, considerado uma figura estratégica dentro do grupo armado.

Segundo relatos, os moradores da região ouviram o som de aviões de guerra antes da explosão. “As pessoas correram para fora dos prédios com medo de novos ataques”, relatou um repórter da Reuters presente no local.

Após o ataque, o presidente libanês Joseph Aoun condenou a ação e pediu apoio internacional para frear a escalada militar. Já o governo de Israel defendeu que está agindo por conta própria para “assegurar nossa segurança” e impedir que o Hezbollah recupere força.

A ofensiva de hoje marca um dos ataques mais audaciosos de Israel a Beirute desde o início do cessar-fogo, evidenciando que os confrontos permanecem latentes mesmo após as negociações diplomáticas. A estratégia israelense, segundo seus líderes, é impedir qualquer reconstrução da estrutura militar do Hezbollah dentro do território libanês.

A ausência de resposta imediata do Hezbollah, somada à letalidade do ataque, eleva os temores de uma nova escalada na já frágil estabilidade entre os dois lados.