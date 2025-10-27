ONU denuncia ataques israelenses contra forças de paz no Líbano

247 - A missão de paz da Organização das Nações Unidas (ONU) no Líbano denunciou neste domingo (26) dois ataques realizados por forças israelenses contra suas tropas, após a derrubada de um drone israelense que se comportava de maneira “agressiva” na região de Kfar Kila, no sul do país.De acordo com informações divulgadas pela HispanTV, a Força Interina das Nações Unidas no Líbano (UNIFIL, na sigla em inglês) relatou que, por volta das 17h45, um drone israelense se aproximou de uma patrulha da ONU e lançou uma granada. “Momentos depois, um tanque israelense disparou contra as forças de paz”, informou a missão em comunicado oficial.

Segundo a UNIFIL, nenhum militar ficou ferido e não houve danos materiais. O ataque ocorreu logo após outro incidente na mesma área, quando um drone israelense sobrevoou de forma hostil uma patrulha da ONU. “As forças da UNIFIL implementaram as medidas defensivas necessárias para neutralizar o drone”, acrescentou a missão, que repudiou com veemência o comportamento de Israel.

A ONU classificou as ações israelenses como uma violação direta da Resolução 1701 do Conselho de Segurança e um atentado à soberania libanesa. “São um sinal de desrespeito à segurança dos capacetes azuis que atuam sob mandato do Conselho de Segurança no sul do Líbano”, destacou o comunicado.Israel tem realizado dezenas de ataques aéreos contra o território libanês, mesmo após o cessar-fogo firmado em novembro de 2024.

O governo israelense alega que suas operações têm como alvo posições do Movimento de Resistência Islâmica Libanesa (Hezbollah). No entanto, tanto o governo de Beirute quanto o Hezbollah rejeitam essa justificativa, e as Nações Unidas têm reiteradamente condenado essas ações.Atualmente, cerca de 11 mil soldados internacionais estão destacados no sul do Líbano como parte da missão de paz da ONU. Apesar do acordo de cessar-fogo, o exército israelense mantém cinco postos militares dentro do território libanês, uma presença considerada ilegal por Beirute e criticada pela própria ONU.