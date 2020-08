Itália supera mil casos de coronavírus em 24 horas pelo 2º dia seguido

ANSA - A Itália registrou neste domingo (23) mais 1.210 casos do coronavírus Sars-CoV-2, maior número para um período de 24 horas desde 12 de maio (1.402), quando ainda estava em lockdown.

Este é o segundo dia seguido que o país ultrapassa a marca de mil contágios diários. Ontem (22), 1.071 infecções foram somadas ao balanço. Ao todo, existem 259.345 diagnósticos positivos para a Covid-19 em todo o território italiano.

Segundo o Ministério da Saúde, foi registrado uma alta também no número de casos ativos - que descartam as recuperações e os falecimentos: são 18.438, com um acréscimo de 935 nas últimas 24 horas.

O crescimento na quantidade de contaminações é impulsionado pelos dados das regiões da Lombardia (+239), Lazio (+184), Vêneto (+145), Campânia (+138) e Emilia-Romagna (+127).

Já a curva do número de mortes continua oscilando. Hoje, sete pessoas perderam a vida em decorrência da Covid-19, o que representa quatro a mais do que no sábado (22) e duas a menos que na sexta-feira (21).

Até agora, 205.470 pacientes já se recuperaram da doença desde o início da pandemia, um aumento de 267 entre ontem e hoje. (ANSA)

