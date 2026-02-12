Izabel Goulart nega ligação com Jeffrey Epstein após citação em arquivos dos EUA

247 - A modelo e empresária Izabel Goulart, de 41 anos, negou qualquer envolvimento com o bilionário americano Jeffrey Epstein após ter seu nome citado em uma troca de e-mails que integra os arquivos do caso divulgados recentemente pelo Departamento de Justiça dos Estados Unidos. A manifestação foi feita por meio de uma nota assinada por seu advogado, Daniel Leon Bialski. As informações foram publicadas inicialmente pela CNN Brasil.

O episódio ganhou repercussão na última quarta-feira (11), quando documentos tornados públicos passaram a circular nas redes sociais e na imprensa internacional, reacendendo o debate sobre o escândalo envolvendo Epstein, que morreu em 2019 enquanto aguardava julgamento por acusações de comandar, ao lado de Ghislaine Maxwell, uma rede internacional de exploração e tráfico sexual de menores.

Na nota, a defesa é categórica ao afirmar que Izabel “jamais esteve ou se hospedou em um apartamento de Epstein, desconhecendo completamente esses fatos”. A declaração responde diretamente a um trecho de e-mail atribuído a Epstein, em conversa com Boris Nikolic, datada de 2011, no qual o bilionário afirma que a modelo “ficou no meu apartamento seis anos atrás, quando veio pela primeira vez a Nova York”.

Segundo o advogado, a referência é equivocada e descontextualizada. “Izabel apenas dividiu com outras modelos, um apartamento em Nova York, quando foi morar na cidade americana para trabalhar”, diz outro trecho da nota. A defesa acrescenta que “esse apartamento foi cedido pela agência que a representava na época, o que é comum em contratos internacionais que envolvem modelos maiores de idade, que era o seu caso em 2005”.

Ainda de acordo com o comunicado, Izabel Goulart “repudia qualquer tentativa” de associação entre seu nome e o de Epstein e ressalta que “sempre prezou e exigiu extremo profissionalismo e ética ao longo dos seus mais de 22 anos de carreira”. A nota também adota tom firme ao tratar da repercussão pública do caso. “Aqueles que propagarem ofensas, injúrias e eventuais afrontas à sua dignidade, bom nome e reputação serão devidamente responsabilizados”, conclui o texto.

O nome da brasileira aparece em meio a uma extensa lista de personalidades mencionadas nos documentos divulgados pelas autoridades americanas, que reúnem registros de contatos, e-mails e depoimentos ligados ao caso. Especialistas têm ressaltado que a simples citação em arquivos não implica, por si só, envolvimento em crimes, mas a divulgação tem provocado reações de pessoas mencionadas, que buscam se desvincular de qualquer associação com o esquema investigado.

No caso de Izabel Goulart, a estratégia foi a de se posicionar rapidamente por meio de seus representantes legais, negando qualquer vínculo com Epstein e reforçando a versão de que sua estadia em Nova York, no início da carreira internacional, ocorreu em condições profissionais e dentro de padrões comuns do mercado da moda.