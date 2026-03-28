JD Vance diz que Óvnis são “demônios” e promete investigar

247 - O vice-presidente dos Estados Unidos, JD Vance, afirmou que pretende aprofundar a análise dos arquivos governamentais sobre objetos voadores não identificados (Óvnis) e declarou não acreditar em origem extraterrestre para esses fenômenos. Em entrevista ao podcaster conservador Benny Johnson, Vance disse considerar que tais ocorrências podem ter outra natureza: “demônios”.

A informação foi divulgada pela AFP. Durante a conversa, o vice-presidente indicou que ainda não se dedicou suficientemente ao tema, mas pretende fazê-lo nos próximos anos de mandato. “Não consegui dedicar tempo suficiente para realmente entender isso, mas vou fazer, confiem em mim. Estou obcecado com isso”, disse Vance, em tom descontraído. Ele acrescentou que ainda tem três anos no cargo e que “vai chegar ao fundo dos arquivos sobre Óvnis”.

Ao comentar a determinação do presidente Donald Trump para que agências federais identifiquem e divulguem documentos relacionados ao tema, Vance foi categórico ao rejeitar a hipótese de vida extraterrestre. “Não acredito que sejam extraterrestres. Acho que são demônios”, afirmou. Na mesma resposta, associou sua visão a uma interpretação cristã, mencionando “seres celestiais que voam por aí e fazem coisas estranhas com as pessoas”.

A ordem de Trump para a divulgação de arquivos ocorreu em fevereiro, sob a justificativa de atender ao “enorme interesse” público em torno dos chamados fenômenos aéreos não identificados.

O debate sobre o tema ganhou novo fôlego após declarações do ex-presidente Barack Obama, que afirmou que os extraterrestres eram “reais”, embora tenha dito não tê-los visto. Trump reagiu às falas do antecessor, alegando que Obama teria tornado pública “informação classificada”.

Apesar da repercussão política e do interesse popular crescente, não há evidências científicas de vida inteligente fora da Terra. Em relatório divulgado em março de 2024, o Pentágono informou não ter encontrado provas de que os fenômenos aéreos não identificados estejam relacionados a tecnologia alienígena.

Investigações conduzidas por autoridades americanas apontam que muitos dos objetos observados ao longo dos anos eram, na realidade, balões meteorológicos, aeronaves de vigilância ou satélites, explicações consideradas compatíveis com as ocorrências registradas.