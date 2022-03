Jerusalem Post: oferta de Putin a Zelensky é rendição total ou destruição da Ucrânia

Apoie o 247

ICL

247 - O jornal Jerusalem Post publicou nesta terça-feira (8) reportagem com os bastidores do encontro entre o primeiro-ministro de Israel, Naftali Bennett, e Vladimir Putin em Moscou , no último sábado, em pleno shabat. “A Rússia ofereceu uma versão ‘final’ de sua oferta” a Volodymyr Zelensky e disse que a opção do presidente ucranianao é precisa: “aceitar ou recusar”.

Os termos seriam: 1) reconhecimento das repúblicas de Donetsk e Luhansk; 2) promessa de não adesão à OTAN e neutralidade; 3) redução do exército ucraniano a uma força simbólica. “Se ele recusar a proposta -afirmou o jornal israelita- o resultado pode ser terrível: milhares, talvez dezenas de milhares de ucranianos morrerão e há uma grande probabilidade de que seu país perca completamente sua independência”.

Se o presidente da Ucrânia rejeitar a proposta, a previsão do presidente francês Emmanuel Macron de que "o pior está diante de nós" deve se concretizar. “Nesse cenário, Putin ordenará que seu exército coloque o pé no acelerador e mude a face da Ucrânia”, escreveu o jornalista Ben Caspit.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A proposta teria sido considerada "difícil", mas não "impossível", segundo os ucranianos, informou o jornal.

Na conclusão da reportagem, o jornal israelense infere: “Putin está determinado, e as complicações crescentes desde a invasão não o deterão. Pelo contrário, ele não pode voltar atrás; quanto mais a guerra se tornar difícil e as baixas aumentarem, mais ele será pressionado a mostrar conquistas reais. A impressão é que, apesar das previsões de uma vitória rápida sobre o exército ucraniano terem se provado falsas, Putin está mais determinado do que nunca”.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE