Joe Biden: 'Israel vai perder apoio no mundo todo se continuar os ataques contra palestinos'

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, destacou nesta semana que o governo de Israel, comandado pelo primeiro-ministro Benjamin Netanyahu, pode "pode perder apoio" se continuar os ataques na Faixa de Gaza, onde mais de 30 mil palestinos morreram desde o dia 7 de outubro por conta dos bombardeios das forças militares israelenses.

"Israel tem tido o suporte da vasta maioria de nações ao redor do mundo. Se isso continuar -- com esse governo incrivelmente conservador [...] -- eles vão perder apoio no mundo todo", afirmou o mandatário norte-americano à NBC News.

O chefe da Casa Branca havia dito que, até a próxima segunda-feira (4), deve sair um acordo prevendo um cessar-fogo entre Israel e o grupo islâmico Hamas, que governa a Faixa de Gaza.

EUA e Israel são aliados, historicamente, mas o governo de Benjamin Netanyahu está cada vez mais isolado por conta dos crimes contra palestinos.

Autoridades da África do Sul apresentaram na Corte Internacional de Justiça uma denúncia contra Israel pelo crime de genocídio. A CIJ determinou que o governo israelense adote todas as medidas para prevenir o genocídio palestino, mas o órgão internacional não chegou a implementar um cessar-fogo.

O Tribunal Internacional de Justiça, a mais alta instância das Nações Unidas, determinou que Israel permita o acesso da assistência humanitária à Faixa de Gaza. O TPI julga indivíduos, e a CIJ, os Estados.

