Justiça dos EUA nega fiança a influenciador brasileiro pró-Trump preso por imigração

247 - A Justiça dos Estados Unidos negou o pedido de liberdade sob fiança do influenciador brasileiro Junior Pena, que permanece detido sob custódia das autoridades migratórias americanas. A informação foi divulgada pelo portal UOL Notícias, que destacou a nova decisão judicial como o principal avanço recente do caso — já que a prisão do influenciador ocorreu anteriormente.

Junior Pena está sob responsabilidade do Serviço de Imigração e Alfândega dos Estados Unidos (ICE) desde o fim de janeiro, após ser detido por questões relacionadas ao seu processo migratório. A negativa da fiança impede que ele responda ao processo em liberdade enquanto aguarda a análise definitiva da situação imigratória.

Pedido de liberdade foi rejeitado

De acordo com a reportagem, a audiência avaliou se o brasileiro poderia deixar o centro de detenção mediante pagamento de fiança, alternativa comum em casos migratórios. No entanto, o juiz responsável decidiu manter a prisão administrativa.Pessoas próximas ao influenciador afirmam que a defesa sustenta que não há ordem formal de deportação contra ele. Um amigo do criador de conteúdo declarou anteriormente: “Ele não tem carta de deportação nenhuma”.

Mesmo assim, a decisão judicial indica que as autoridades americanas consideraram existir elementos suficientes para manter a custódia enquanto o processo segue em tramitação.

Histórico da detenção

Junior Pena vive nos Estados Unidos desde 2009 e ganhou notoriedade nas redes sociais ao produzir conteúdos voltados à comunidade brasileira no país, abordando temas como rotina de imigrantes e política americana. Ele também ficou conhecido por manifestações públicas de apoio ao ex-presidente Donald Trump, posição que ampliou sua visibilidade digital.A prisão ocorreu após questões administrativas ligadas ao processo migratório, incluindo problemas relacionados ao comparecimento a audiências obrigatórias. Desde então, o influenciador permanece em um centro de detenção migratória em Nova Jersey.

Caso repercute entre brasileiros nos EUA

A recusa da fiança provocou nova onda de repercussão entre seguidores e brasileiros residentes nos Estados Unidos. Nas redes sociais, apoiadores organizam mobilizações pedindo revisão da decisão e maior celeridade na análise do processo.

Especialistas em imigração apontam que a negativa de fiança não significa deportação automática, mas demonstra que o caso é considerado sensível pelas autoridades migratórias. Em situações semelhantes, o detido pode permanecer meses sob custódia até decisão final.

Situação permanece indefinida

Até o momento, não há prazo definido para julgamento definitivo do processo migratório.

A defesa do influenciador ainda pode apresentar novos pedidos judiciais ou recursos administrativos. Enquanto isso, Junior Pena segue detido aguardando nova avaliação das autoridades dos Estados Unidos, em um caso que continua acompanhando de perto pela comunidade brasileira no exterior e que reacende o debate sobre os desafios legais enfrentados por imigrantes no país.