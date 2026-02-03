Quem é o influenciador brasileiro apoiador de Trump detido pelo ICE nos Estados Unidos

247 - O influenciador brasileiro Junior Pena, conhecido nas redes sociais por produzir conteúdo sobre imigração e vida nos Estados Unidos, foi detido pelo Serviço de Imigração e Alfândega (ICE, na sigla em inglês). Natural de Belo Horizonte, ele soma mais de 1 milhão de seguidores e ganhou notoriedade ao comentar políticas migratórias e o cotidiano de brasileiros no país.

Segundo pessoas próximas, a sessão estava relacionada a um processo de trânsito e teria sido perdida porque Junior Pena acreditava que a data havia sido remarcada. De acordo com Maycon MacDowel, amigo do influenciador, a ausência na audiência acabou desencadeando a ação das autoridades migratórias. O caso expôs a situação irregular de permanência de Pena nos Estados Unidos, onde ele vive há mais de 15 anos sem documentação regularizada.

Junior Pena é conhecido por se posicionar politicamente nas redes sociais. Crítico do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), ele também se declara apoiador do presidente Donald Trump. Em seus perfis, costumava afirmar que apenas pessoas que cometiam crimes ou faziam “coisa errada” eram presas no país e dizia estar em processo de regularização migratória.

Em um vídeo publicado em 2024, o influenciador afirmou: "Ele vai deportar o pessoal que estiver irregular aqui, os bandidos que estiverem [em situação] irregular, as pessoas que estão fazendo coisa errada. Você acha que ele vai deportar quem está querendo ajudar o país? De jeito nenhum". A declaração ganhou ampla repercussão e foi compartilhada por seguidores e críticos.A trajetória de Junior Pena até os Estados Unidos começou em dezembro de 2008 e só foi concluída em fevereiro de 2009. Ele relatou que fez a travessia acompanhado por aproximadamente 20 coiotes, pessoas que cobram para facilitar a entrada irregular pelo México, e afirmou que “encarou a morte” durante o percurso.

Nos últimos anos, suas publicações passaram a acumular milhões de visualizações, impulsionadas por vídeos sobre imigração, trabalho e adaptação de brasileiros nos Estados Unidos. A detenção pelo ICE, no entanto, trouxe um novo capítulo à história do influenciador e reacendeu o debate sobre a situação de imigrantes em condição irregular no país.Até o momento, não há informações oficiais sobre quando Junior Pena poderá ser apresentado novamente à Justiça ou se ele será submetido a um processo de deportação. O caso segue sendo acompanhado por amigos, seguidores e pela comunidade brasileira nos Estados Unidos.