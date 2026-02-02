TV 247 logo
      Trump diz que México deixará de enviar petróleo para Cuba, que sofre com escassez energética

      Governo mexicano está analisando se deve continuar enviando petróleo para Cuba, pois teme que o México possa enfrentar represálias dos EUA

      Usina flutuante está atracada na Baía de Havana, em Cuba - 12 de janeiro de 2026 (Foto: REUTERS/Norlys Perez)

      Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o México deixará de enviar petróleo para Cuba, intensificando sua campanha de pressão sobre o país caribenho.

      “O México vai parar de enviar petróleo para eles”, disse Trump a repórteres no Salão Oval da Casa Branca. Ele não explicou por que acredita que isso irá acontecer.

      Autoridades mexicanas não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

      O México é o maior fornecedor de petróleo de Cuba, que sofre regularmente com a escassez de energia e apagões em massa. Cuba depende fortemente da importação de combustíveis refinados para atender à sua demanda por geração de eletricidade, gasolina e combustível de aviação. As sanções dos EUA e uma profunda crise econômica impediram o governo de comprar combustível suficiente durante anos, forçando-o a depender de um pequeno grupo de aliados.

      A Reuters noticiou que o governo mexicano está analisando se deve continuar enviando petróleo para Cuba, pois teme que o México possa enfrentar represálias dos EUA por causa de sua política de fazê-lo.

      O governo da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse no domingo que buscará enviar petróleo a Cuba por razões humanitárias, “sem buscar confronto”. Mas também afirmou que a ajuda consistirá em “outros” produtos para a próxima semana.

      As tensões aumentaram no mês passado entre Havana e Washington após a captura pelos EUA do líder venezuelano Nicolás Maduro, há muito um aliado próximo de Cuba. Trump classificou Cuba como “uma ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional dos EUA e ameaçou aplicar tarifas sobre exportações para os EUA de qualquer nação que enviar petróleo para a ilha comunista.

      Cuba e os Estados Unidos estão em comunicação, disse um diplomata cubano à Reuters nesta segunda-feira, embora ele tenha afirmado que as conversas ainda não evoluíram para um “diálogo” formal. Trump também disse que os dois lados estão conversando.

