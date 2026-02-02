Trump diz que México deixará de enviar petróleo para Cuba, que sofre com escassez energética

Reuters - O presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, disse nesta segunda-feira que o México deixará de enviar petróleo para Cuba, intensificando sua campanha de pressão sobre o país caribenho.

“O México vai parar de enviar petróleo para eles”, disse Trump a repórteres no Salão Oval da Casa Branca. Ele não explicou por que acredita que isso irá acontecer.

Autoridades mexicanas não responderam imediatamente a um pedido de comentário.

O México é o maior fornecedor de petróleo de Cuba, que sofre regularmente com a escassez de energia e apagões em massa. Cuba depende fortemente da importação de combustíveis refinados para atender à sua demanda por geração de eletricidade, gasolina e combustível de aviação. As sanções dos EUA e uma profunda crise econômica impediram o governo de comprar combustível suficiente durante anos, forçando-o a depender de um pequeno grupo de aliados.

A Reuters noticiou que o governo mexicano está analisando se deve continuar enviando petróleo para Cuba, pois teme que o México possa enfrentar represálias dos EUA por causa de sua política de fazê-lo.

O governo da presidente mexicana, Claudia Sheinbaum, disse no domingo que buscará enviar petróleo a Cuba por razões humanitárias, “sem buscar confronto”. Mas também afirmou que a ajuda consistirá em “outros” produtos para a próxima semana.

As tensões aumentaram no mês passado entre Havana e Washington após a captura pelos EUA do líder venezuelano Nicolás Maduro, há muito um aliado próximo de Cuba. Trump classificou Cuba como “uma ameaça incomum e extraordinária” à segurança nacional dos EUA e ameaçou aplicar tarifas sobre exportações para os EUA de qualquer nação que enviar petróleo para a ilha comunista.

Cuba e os Estados Unidos estão em comunicação, disse um diplomata cubano à Reuters nesta segunda-feira, embora ele tenha afirmado que as conversas ainda não evoluíram para um “diálogo” formal. Trump também disse que os dois lados estão conversando.