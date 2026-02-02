Após assassinatos cometidos pelo ICE, governo Trump anuncia uso de câmeras corporais por agentes em Minneapolis

247 - O Departamento de Segurança Interna dos Estados Unidos anunciou nesta segunda-feira (2) a implantação imediata de câmeras corporais para todos os agentes em atuação de campo na cidade de Minneapolis. A decisão foi divulgada pela secretária de Segurança Interna, Kristi Noem, em meio à repercussão nacional do assassinato de dois cidadãos estadunidenses no estado de Minnesota durante ações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE). As informações são da agência Reuters.

Segundo Noem, o uso dos equipamentos passa a valer de forma imediata em Minneapolis e deverá ser ampliado para outras regiões do país à medida que houver disponibilidade orçamentária. "Com efeito imediato, estamos implantando câmeras corporais para todos os agentes em campo em Minneapolis. Conforme houver recursos, o programa será expandido em nível nacional", afirmou a secretária em publicação na rede social X.

Assassinatos por agentes do ICE geram protestos em diversas cidades

A decisão ocorre em um contexto de crescente pressão sobre as políticas imigratórias violentas do governo do presidente Donald Trump. As diretrizes adotadas pela atual administração têm sido alvo de críticas após a atuação de agentes do ICE, vinculados ao Departamento de Segurança Interna, resultar no assassinato de dois cidadãos no mês passado, em Minnesota.

Os episódios desencadearam protestos em diversas cidades do país e ampliaram o debate público sobre a condução das operações de imigração. Organizações de defesa dos direitos humanos têm condenado as políticas do governo Trump, apontando ausência de garantias de devido processo legal e um ambiente hostil às comunidades imigrantes.

Trump afirma que câmeras corporais beneficiam forças de segurança

O presidente Donald Trump comentou o anúncio feito por Kristi Noem ao falar com jornalistas nesta segunda-feira (2). Segundo ele, o uso de câmeras corporais tende a beneficiar as forças de segurança. "Em geral, as câmeras corporais são boas para a aplicação da lei, porque as pessoas não podem mentir sobre o que está acontecendo", disse. Trump acrescentou que considera o instrumento positivo "em cerca de 80% dos casos" e afirmou que a decisão foi tomada pela secretária, não por ele.

De acordo com Noem, a iniciativa foi definida após uma conversa com o comissário da Alfândega e Proteção de Fronteiras, Rodney Scott, com Tom Homan, responsável pelas operações de fronteira no governo Trump e encarregado de coordenar as ações em Minnesota, e com o diretor interino do ICE, Todd Lyons.

Governo pretende acelerar distribuição de câmeras em todo o país

A secretária afirmou ainda que o governo federal pretende acelerar a aquisição e a distribuição das câmeras corporais para agentes do Departamento de Segurança Interna em todo o território dos Estados Unidos. "O governo Trump irá adquirir e implantar rapidamente câmeras corporais para as forças de segurança do DHS em todo o país", declarou.