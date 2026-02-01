Justiça dos EUA mantém operações do ICE em Minnesota

247 - Um tribunal federal dos Estados Unidos decidiu manter em vigor as operações do Serviço de Imigração e Alfândega (ICE) no estado de Minnesota, ao negar um pedido de suspensão apresentado por autoridades estaduais e municipais. A decisão, tomada neste sábado (31), permite que os agentes federais continuem atuando na região enquanto o caso segue em análise judicial.

De acordo com informações divulgadas pela agência Deutsche Welle, a ação foi movida conjuntamente pelo estado de Minnesota e pelas cidades de Minneapolis e St. Paul. As autoridades locais alegam que a chamada operação “Metro Surge” viola a soberania estadual e representa uma prática discriminatória do governo federal, comandado por Donald Trump, presidente dos Estados Unidos.

O processo judicial questiona a legalidade das ações conduzidas pelo ICE e menciona que a operação já resultou na morte de dois cidadãos norte-americanos. Apesar disso, a juíza federal Katherine Menendez concluiu que “o balanço dos prejuízos não favorece de forma decisiva a concessão de uma medida cautelar”, rejeitando o pedido de suspensão imediata das operações.

A magistrada ressaltou, no entanto, que a decisão não representa um julgamento final sobre o mérito das acusações nem sobre a legalidade das táticas adotadas pelos agentes federais. Segundo ela, o tribunal ainda deverá se pronunciar de forma definitiva após a análise completa do caso.

A decisão foi celebrada pela secretária de Justiça dos Estados Unidos, Pam Bondi, que classificou o resultado como uma “enorme vitória judicial”. Em sentido oposto, o prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, manifestou frustração com o entendimento do tribunal. “Essa decisão não muda o que as pessoas viveram aqui: o medo, a perturbação e os danos causados por uma operação federal que nunca deveria ter ocorrido em Minneapolis”, afirmou o democrata em comunicado oficial.

O debate ocorre em meio a um contexto de forte tensão em torno das políticas de imigração no país. O processo em Minnesota cita dois incidentes fatais recentes relacionados às operações federais, reforçando as críticas de autoridades locais à condução das ações do ICE.

Paralelamente, outros episódios têm ampliado a pressão sobre o governo federal. Em um caso distinto, um juiz ordenou a libertação de uma criança de cinco anos detida pelo ICE, após protestos ocorridos durante um fim de semana. O menino e o pai foram presos no dia 20 de janeiro, em frente à residência da família, no momento em que a criança retornava da escola. As imagens do garoto sendo utilizado como “isca” se espalharam pelas redes sociais e geraram ampla repercussão.