Juíza rejeita pedido para barrar operação migratória de Trump em Minnesota

31 de janeiro (Reuters) - Uma juíza federal de Minnesota recusou-se neste sábado a ordenar a suspensão da repressão à imigração promovida pelo presidente Donald Trump em Minneapolis, em um processo movido por autoridades estaduais que acusam agentes federais de abusos generalizados dos direitos civis.

A juíza distrital Kate Menendez, de Minneapolis, afirmou que o Gabinete do Procurador-Geral de Minnesota apresentou fortes indícios de que as táticas dos agentes de imigração, incluindo tiroteios e evidências de discriminação racial, estavam tendo "consequências profundas e até mesmo devastadoras para o Estado de Minnesota, as Cidades Gêmeas e os cidadãos de Minnesota".

No entanto, a juíza observou que um tribunal federal de apelações recentemente anulou uma liminar muito mais restrita que limitava as interações do Serviço de Imigração e Alfândega dos EUA com manifestantes em Minnesota.

"Se aquela liminar foi longe demais, então a que está em questão aqui — a de interromper toda a operação — certamente também seria", escreveu Menendez, nomeado pelo ex-presidente democrata Joe Biden.

O processo busca bloquear ou restringir uma operação do Departamento de Segurança Interna dos EUA que enviou milhares de agentes de imigração para Minneapolis-St. Paul, desencadeando semanas de protestos e resultando na morte de dois cidadãos americanos por agentes federais.

O prefeito de Minneapolis, Jacob Frey, cuja cidade também é autora da ação, disse estar desapontado com a decisão, mas que continuará com o processo. "Esta decisão não muda o que as pessoas aqui viveram — medo, transtornos e danos causados ​​por uma operação federal que nunca deveria ter ocorrido em Minneapolis", afirmou Frey em comunicado.

A procuradora-geral dos EUA, Pam Bondi, em uma publicação no X, classificou a decisão como uma vitória "ENORME" para o Departamento de Justiça. "Nem as políticas de cidades-santuário nem os litígios sem mérito impedirão o governo Trump de aplicar a lei federal em Minnesota", afirmou.

O Estado alega discriminação racial e detenção ilegal.

O procurador-geral de Minnesota, Keith Ellison, acusou agentes federais de discriminação racial contra cidadãos, detenção ilegal de residentes legais por horas e disseminação do medo com táticas repressivas. Ellison, um democrata eleito, também acusou o governo Trump de visar Minnesota por animosidade devido às suas tendências políticas democratas.

O governo Trump afirmou que a operação visava fazer cumprir as leis federais de imigração, em consonância com as políticas do presidente republicano. Alguns funcionários do governo disseram que o aumento do fluxo migratório terminaria se Minnesota cedesse a certas exigências, incluindo o fim das proteções legais para pessoas que vivem nos EUA sem autorização legal.

A tensão em Minneapolis-St. Paul aumentou após o assassinato de Renee Good em 7 de janeiro , que foi baleada dentro de seu carro por um agente federal de imigração em um incidente registrado em vídeos de testemunhas que circularam amplamente. O assassinato de Alex Pretti por um agente da Patrulha da Fronteira em 24 de janeiro inflamou ainda mais a tensão, já que vídeos de testemunhas mostraram que ele havia sido desarmado.

O governo Trump defendeu os agentes, alegando que agiram em legítima defesa. No entanto, vídeos dos acontecimentos lançaram dúvidas sobre essa versão e intensificaram os pedidos para que os agentes fossem processados ​​criminalmente. As autoridades federais se recusaram a cooperar com as investigações policiais locais sobre as mortes.

Trump e o governador democrata de Minnesota, Tim Walz, disseram que conversaram na segunda-feira e tiveram uma conversa produtiva sobre como diminuir as tensões.

Trump enviou agentes federais para diversas cidades e estados governados majoritariamente por democratas, incluindo Los Angeles, Chicago, Washington, D.C. e Portland, Oregon. Ele afirmou que suas ações eram necessárias para fazer cumprir as leis de imigração e controlar a criminalidade, mas os democratas o acusaram de abuso de poder como chefe da polícia federal.

