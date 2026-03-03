Khamenei foi morto por Israel, afirma secretário do Pentágono

247 - O subsecretário de Política do Pentágono, Elbridge Colby, afirmou que Ali Khamenei foi morto em operações conduzidas por Israel. A fala ocorreu em meio a questionamentos de senadores norte-americanos sobre a atuação militar no Oriente Médio, durante audiência no Senado dos Estados Unidos nesta terça-feira (3).

Ao responder aos parlamentares, ele atribuiu a Israel as ações que resultaram na morte do líder iraniano. “Essas foram operações israelenses”, declarou.

Operações e divisão de responsabilidades

Colby diferenciou as frentes de atuação de Israel e dos Estados Unidos no contexto das ações militares. Segundo ele, as operações direcionadas especificamente contra a liderança foram conduzidas por Israel.

Já a campanha norte-americana, de acordo com o subsecretário, concentra-se em alvos estratégicos ligados à estrutura militar do Irã.

Metas militares dos Estados Unidos

O representante do Pentágono detalhou os objetivos que, segundo ele, orientam a atuação dos Estados Unidos. Entre as prioridades estão degradar a capacidade de projeção de poder militar do Irã, destruir as forças de mísseis balísticos, neutralizar a Marinha iraniana e seus drones, além de impedir que o país obtenha uma arma nuclear.

As declarações reforçam a distinção apresentada por Colby entre as operações atribuídas a Israel contra a liderança iraniana e a estratégia militar adotada por Washington em relação à infraestrutura de defesa e ataque do Irã.