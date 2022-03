Kremlin diz que referendo na Ucrânia pode "minar" chances de fim da guerra

Apoie o 247

ICL

RT - A Rússia disse que a ideia de Kiev de colocar os termos do acordo de paz em um referendo só prejudicará as negociações em andamento.

"Estamos convencidos de que colocar [os termos] diante do público neste momento só pode minar as negociações que já estão muito mais lentas e são menos substanciais do que queremos", disse o porta-voz do Kremlin, Dmitry Peskov, nesta terça-feira (22).

O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, sugeriu anteriormente que os termos de paz de importância “histórica” podem ser objeto de um referendo. "As pessoas terão que responder a certos... compromissos", disse ele a repórteres na segunda-feira (21), acrescentando que os detalhes ainda dependem de conversas com Moscou.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

>>> Governo ucraniano diz que qualquer acordo com Rússia exigirá um referendo

Zelensky reiterou que Kiev estava buscando garantias de segurança da Rússia e do Ocidente. Moscou, enquanto isso, disse que queria que a Ucrânia se tornasse oficialmente um país neutro, renunciando à sua tentativa de ingressar na Otan, um bloco militar liderado pelos EUA que a Rússia vê como uma ameaça.

Moscou disse ainda que queria a “desmilitarização” e “desnazificação” da Ucrânia, bem como que Kiev reconhecesse a Crimeia como parte da Rússia e as repúblicas de Donetsk e Lugansk como estados independentes.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A Crimeia, povoada predominantemente por falantes de russo, votou para deixar a Ucrânia e se juntar à Rússia logo após o golpe de 2014 em Kiev. As repúblicas de Donetsk e Lugansk se separaram da Ucrânia no mesmo ano.

Moscou atacou a Ucrânia em 24 de fevereiro, após um impasse de sete anos sobre o fracasso de Kiev em implementar os acordos de cessar-fogo de Minsk com as repúblicas separatistas e o eventual reconhecimento da Rússia de sua independência. Os acordos mediados internacionalmente destinavam-se a organizar as autonomias de Donetsk e Lugansk na Ucrânia.

Kiev diz que a ofensiva russa foi completamente espontânea e negou as alegações de que planejava retomar as duas repúblicas pela força.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

Assine o 247 , apoie por Pix , inscreva-se na TV 247 , no canal Cortes 247 e assista: