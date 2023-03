Lavrov se reúne com Mauro Vieira antes do G20 e confirma viagem ao Brasil em abril

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira, se reuniu nesta quarta-feira (1) com o chanceler russo, Sergey Lavrov. Ambos estão em Nova Délhi, na Índia, para a abertura da reunião de chanceleres do G-20 (grupo formado pelas 20 maiores economias do mundo).

O Itamaraty informou que ambos conversaram sobre "os principais temas da agenda bilateral e multilateral" e "analisaram a situação atual e as perspectivas da guerra na Ucrânia". Lavrov confirmou que virá ao Brasil em abril.

>>> “A Rússia não vai nos cancelar”, diz Celso Amorim à TV 247

Após o voto favorável do Brasil a uma resolução na ONU contra a Rússia pela guerra na Ucrânia, havia o temor de que a relação entre os dois países pudesse ficar abalada. Ambos fazem parte dos Brics e o diálogo permanece.

À TV 247, o assessor-chefe da Assessoria Especial de Lula (PT), Celso Amorim, assegurou que a Rússia não iria "cancelar" o Brasil pelo voto na ONU.

