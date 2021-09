Líder de movimento que contesta autoridade do Talibã em Panjshir cede a negociações

Uma conferência de todos os lados contendo o conselho de Ulemá poderia ser realizada, "desde que o Talibã também pare seus ataques e movimentos militares em Panjshir e Andarab", disse Ahmed Massoud, líder da Frente de Resistência Nacional do Afeganistão edit

247 - O líder da Frente de Resistência Nacional do Afeganistão (NRF, na sigla em inglês), Ahmed Massoud defendeu uma saída por meio de negociações do conflito em Panjshir, região que resiste à ordem do Talibã.

“A NRF, em princípio, concorda em resolver os problemas atuais e colocar um fim imediato aos combates e continuar as negociações”, disse Massoud em postagem no Facebook.

"Para alcançar uma paz duradoura, a NRF está pronta para parar de lutar, desde que o Talibã também pare seus ataques e movimentos militares em Panjshir e Andarab", disse.

Uma conferência de todos os lados contendo o conselho de Ulemá poderia então ser realizada, completou Massoud. O conselho, formado por estudiosos religiosos, vinha pressionando o Talibã a aceitar as negociações.

