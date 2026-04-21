Lufthansa corta 20 mil voos com efeitos da guerra no Irã

247 - A companhia aérea alemã Lufthansa anunciou o cancelamento até outubro de 20 mil rotas de voo de sua operação, em uma medida para economizar o combustível de aviação, cujo preço dobrou desde o início da guerra dos Estados Unidos e de Israel contra o Irã.

"O cancelamento de voos anteriormente operados pela Lufthansa CityLine reduz a capacidade de verão do Grupo Lufthansa em 1% dos assentos-quilômetro disponíveis (ASK). Ao todo, 20 mil voos de curta distância serão retirados da programação até outubro, o equivalente a aproximadamente 40 mil toneladas métricas de combustível de aviação, cujo preço dobrou desde o início do conflito com o Irã", disse a companhia em comunicado nesta terça-feira (21).

Pelo menos três destinos partindo de Frankfurt foram temporariamente retirados da programação atual de voos: Bydgoszcz e Rzeszów (Polônia) e Stavanger (Noruega).