Lula confirma: Celso Amorim vai a Kiev na quarta-feira (10)

247 - O presidente Lula confirmou, neste sábado (6), que seu assessor especial para assuntos internacionais, o ex-chanceler Celso Amorim, visitará Kiev, capital da Ucrânia, na próxima quarta-feira (10).

A visita vem após Amorim encontrar-se com o presidente russo, Vladimir Putin, em Moscou, no início do mês passado. Na ocasião, o assessor especial disse que as "portas não estão totalmente fechadas para negociações".

"Celso Amorim foi conversar com Putin como meu emissário especial e vai agora conversar com a Ucrânia. Daqui, ele vai a Paris e, depois, à Ucrânia no dia 10, porque o presidente não pôde recebê-lo agora", disse Lula em entrevista, depois de participar da coroação do rei Charles 3º, em Londres, no Reino Unido.

O presidente Lula defende um cessar-fogo para que seja iniciciado um processo de paz entre Rússia e Ucrânia. O governo brasileiro busca coordenar a formação de um grupo de países neutros para mediar eventuais conversas.

Lula foi convidado para visitar tanto a Rússia como a Ucrânia pelos presidentes Putin e Volodymyr Zelensky, da Ucrânia. No entanto, o chefe de Estado afirmou que só visitará ambos os países quando as hostilidades cessarem.

Moscou lançou sua operação militar especial na Ucrânia em 24 de fevereiro de 2022. As delegações russa e ucraniana se envolveram em várias rodadas de negociações de paz desde então, mas as conversas acabaram chegando a um impasse. A Rússia insistiu que está aberta para negociações com a Ucrânia, mesmo depois que Zelensky assinou um decreto proibindo negociações com Moscou em outubro de 2022. Kiev exige a retirada integral das tropas russas do território ucraniano antes que a coexistência pacífica entre os dois países comece a ser discutida.

