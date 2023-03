Lula diz que apoia integridade territorial da Ucrânia

Apoie o 247

247 - O presidente Lula disse que visitará Kiev, capital da Ucrânia, "em momento oportuno", em conversa por telefone com seu homólogo ucraniano, Volodymyr Zelensky, nesta quinta-feira (2). A informação é de Igor Gadelha, do Metrópoles.

O mandatário petista preferiu não dar uma resposta direta ao convite de Zelensky na conversa, informa o jornalista.

Na conversa, Lula ainda reafirmou “o desejo do Brasil de conversar com outros países e participar de qualquer iniciativa em torno da construção da paz e do diálogo”.

O presidente também disse apoiar a integridade territorial da Ucrânia, segundo o Planalto. Por isso, disse o brasileiro, o país votou favoravelmente à recente resolução da ONU que demanda a retirada integral das tropas russas, mas não especifica se isso se refere também à península da Crimeia.

O Brasil tem se posicionado cada vez mais fortemente contra a incursão russa na Ucrânia, mas mantém boas relações com Moscou, não tendo imposto sanções contra o país de Vladimir Putin. Brasília busca construir um diálogo de paz, cujo pré-requisito essencial, defende, é um cessar-fogo.

