Lula e Janja se encontram com rei Charles III no Palácio de Buckingham

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e a primeira-dama Rosângela da Silva, conhecida como Janja, tiveram nesta sexta-feira (5) um encontro com o Rei Charles III, na Inglaterra. A recepção ocorre no Palácio de Buckingham, residência oficial da coroa britânica. O casal participará neste sábado (6) da cerimônia de coroação do Rei Charles III, novo monarca britânico. O Reino Unido tem uma monarquia parlamentarista em que o rei tem a função de chefe de estado, mais diplomática, e o primeiro-ministro trabalha como chefe de governo.

No Twitter, Janja destacou a contribuição de R$ 500 milhões anunciada pelo primeiro-ministro do Reino Unido, Rishi Sunak, ao Fundo Amazônia e comemorou o encontro com o Rei Charles.

"Em Londres, depois do presidente Lula se reunir com o primeiro-ministro Rishi Sunak e garantir uma contribuição de R$ 500 milhões para o Fundo Amazônia, seguimos para a recepção oferecida pelo Rei Charles lll às delegações estrangeiras no Palácio de Buckingham", disse ela no Twitter.

A Inglaterra é uma das três nações da Grã-Bretanha, que tem Escócia e País de Gales. O Reino Unido (RU) é a união política desses três países com a Irlanda do Norte, formando quatro territórios. A sede do RU fica em Londres, capital inglesa.

Atualmente, o Reino Unido é o 20º País para o qual o Brasil mais exporta produtos (US$ 3,7 bilhões) e também o 20º no ranking das importações do mercado brasileiro (US$ 2,8 bilhões), em um fluxo de comércio avaliado em US$ 6,5 bilhões.

O Reino Unido é um dos maiores investidores no Brasil em setores como óleo e gás, finanças e transportes. O valor do estoque de investimentos chega a US$ 36 bilhões. O Brasil também investe no Reino Unido (estoque de mais de US$ 5 bilhões).

