Lula e ministros reúnem-se com deputados progressistas dos EUA

247 - O presidente Lula e ministros do governo se reuniram nesta sexta-feira (10) com deputados progressistas estadunidenses na Blair House, próximo à Casa Branca, em Washington. O mandatário brasileiro está nos Estados Unidos para, principalmente, ter um encontro com seu homólogo local, Joe Biden.

Também participaram do encontro as autoridades brasileiras ministra da Igualdade Racial, Anielle Franco e o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, segundo fotos divulgadas pelo Planalto.

Do lado estadunidense, estiveram presentes os representantes do Partido Democrata Ro Khanna, Pramila Jayapal e Alexandria Ocasio-Cortez.

Também nesta sexta, o presidente Lula reuniu-se com o senador democrata Bernie Sanders, com quem discutiu o combate à extrema direita mundial e ao desmatamento ilegal na Amazônia.

