Lula e presidente da África do Sul falam em aumentar o comércio

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva reuniu-se nesta sexta-feira (21) com o presidente da África do Sul, Cyril Ramaphosa, para discutir temas bilaterais e multilaterais, informou um comunicado do Palácio do Planalto.

No encontro, que ocorreu paralelamente à Cúpula do G20 na África do Sul, Lula cumprimentou Ramaphosa pela condução da presidência sul-africana do bloco e manifestou apoio à criação do Painel de Especialistas em Desigualdade, sugerido pela Força-Tarefa sobre Desigualdade, por sua vez liderada pelo prêmio Nobel de economia Joseph Stiglitz.

"O presidente Ramaphosa agradeceu o apoio do Brasil e saudou a realização da COP30 em Belém, ressaltando, em especial, o forte componente de participação social. Ambos concordaram que os êxitos da COP30, em Belém, e da Cúpula do G20, em Joanesburgo, representam ativos essenciais para o fortalecimento do multilateralismo", diz o documento.

Ainda segundo o comunicado, Lula convidou Ramaphosa para visita de Estado ao Brasil no início de 2026 e o presidente sul-africano aceitou. Eles também falaram sobre intensificar o comércio: "Os dois líderes reconheceram que a balança comercial não condiz com o tamanho das duas economias e avaliam a possibilidade de negociações para ampliação do Acordo entre MERCOSUL e a União Aduaneira da África Austral".