Lula: futuro da humanidade precisa ser construído com diálogo e não autoritarismo

O ex-presidente discursou nesta terça-feira em uma das instituições mais respeitadas do mundo na área de ciência política e social, o Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), e destacou parte de sua fala no Twitter horas depois edit

247 - Horas após discursar nesta terça-feira (16) em uma das instituições mais respeitadas do mundo na área de ciência política e social, o Instituto de Estudos Políticos de Paris (Sciences Po), o ex-presidente Lula publicou uma foto no Twitter e destacou um trecho de sua fala:

"Neste planeta que compartilhamos, o futuro da humanidade precisa ser construído com diálogo e não autoritarismo, com paz e não com violência; com mais livros e não mais armas", escreveu o petista.

Em seu discurso, o ex-presidente também falou da fome no Brasil, que voltou a assolar milhões, e comentou a disputa entre Estados Unidos e China ao afirmar que 'o Brasil não pode aceitar uma nova Guerra Fria'.

