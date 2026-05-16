Lula lamenta morte de Vladimir Sacchetta e destaca legado na preservação da memória da democracia

247 - Em uma postagem nas redes sociais, o presidente Lula lamentou, neste sábado (16), a morte do pesquisador e jornalista Vladimir Sacchetta, ocorrida na última sexta-feira, 15 de maio. Lula destacou a importância do trabalho realizado por Sacchetta na preservação da memória política e social do Brasil.

Na mensagem, Lula ressaltou o papel desempenhado por Vladimir Sacchetta na organização de arquivos históricos e na documentação de movimentos ligados à redemocratização do país e às lutas dos trabalhadores do ABC paulista.

“Vladimir Sacchetta nos deixou na última sexta-feira, 15 de maio, mas o trabalho que ele realizou durante sua vida segue fundamental para compreendermos o país. A memória da luta pela democracia, dos movimentos dos trabalhadores do ABC e da imprensa alternativa estão preservadas, em grande parte, graças às pesquisas que ele realizou, aos documentos que reuniu, aos arquivos que organizou”, escreveu o presidente.

Lula também destacou que o legado deixado por Sacchetta continuará sendo referência para as futuras gerações interessadas em compreender a história política e social brasileira.

“São trechos fundamentais de nossa história que, graças à sua dedicação, estão melhor registrados para as próximas gerações. Aos familiares e amigos de Vladimir Sacchetta, deixo meu forte abraço”, acrescentou.