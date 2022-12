Lula lamenta morte do papa emérito Bento XVI

Apoie o 247

247 - O presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), lamentou pelo Twitter neste sábado (31) a morte do papa emérito bento XVI, aos 95 anos.

"Recebi com tristeza a notícia da morte do papa emérito Bento XVI. Tivemos a oportunidade de conversar na sua vinda ao Brasil em 2007 e no Vaticano, sobre seu compromisso com a fé e ensinamentos cristãos. Desejo conforto aos fiéis e admiradores do Santo Padre", escreveu.

