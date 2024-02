Lula não vai se retratar por críticas contundentes a Israel

Apoie o 247

Google News

✅ Receba as notícias do Brasil 247 e da TV 247 no canal do Brasil 247 e na comunidade 247 no WhatsApp.

247 - Em uma reunião de emergência realizada nesta segunda-feira (19) no Palácio da Alvorada, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) decidiu que não fará, pelo menos por enquanto, qualquer novo discurso se desculpando com o governo de Israel pela declaração em que comparou as mortes de palestinos na Faixa de Gaza ao holocausto. O presidente optou por não se desculpar com Israel após uma avaliação do Planalto e do Itamaraty de que o governo israelense está agindo para "escalar" a crise.

“Na reunião, Lula também decidiu escalar o ministro das Relações Exteriores brasileiro, Mauro Vieira, para se pronunciar oficialmente sobre o assunto ainda nesta segunda”, diz o jornalista Igor Gadelha em sua coluna no Metrópoles.

continua após o anúncio

O encontro contou com a presença do ex-chanceler Celso Amorim, principal assessor do presidente para assuntos internacionais, e do ministro da Secretaria de Comunicação Social (Secom), Paulo Pimenta. Mauro Vieira participou remotamente da reunião devido a compromissos no Rio de Janeiro. >>> 'No momento, quem é persona non grata é Israel', diz Celso Amorim sobre decisão do governo israelense contra Lula

A reunião foi feita após o ministro de Relações Exteriores do governo de Benjamin Netanyahu, Israel Katz, declarar o mandatário brasileiro como “persona non grata” no país até que ele se retrate da declaração feita no domingo (18). Além disso, Katz convocou o embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meye, a dar explicações e o levou para o Museu do Holocausto, em Jerusalém. >>> "Lula é a única liderança mundial verdadeiramente empenhada em parar Netanyahu", diz coordenador do Prerrogativas

continua após o anúncio

Essas ações foram interpretadas como tentativas de intensificar a crise diplomática. “Isso não existe em diplomacia. Claramente querem escalar”, disse uma fonte diplomática ouvida pela reportagem.

Israel much worse than the nazis. https://t.co/W1OtNjt3Hr pic.twitter.com/SgUx18RD3b continua após o anúncio February 18, 2024

continua após o anúncio

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista: