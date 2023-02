Lula promete retomar as relações com a África: 'é obrigação histórica e humanitária do Brasil'

De acordo com o presidente, 'a dívida de brasileiros com africanos pode ser paga em ciência, tecnologia, desenvolvimento' edit

247 - O presidente Luiz Inácio Lula da Silva afirmou a jornalistas nesta sexta-feira (10), nos Estados Unidos, que em breve fará uma viagem a três países do continente africano - Angola, África do Sul e Moçambique.

"Uma demonstração de que o Brasil vai reatar a forte relação com o continente africano. O Brasil deve muito de sua cultura aos africanos. É uma dívida que não pode ser paga em dinheiro, mas sim em ciência, tecnologia, desenvolvimento. É obrigação histórica e humanitária do Brasil manter uma belíssima relação com o continente africano".

Na coletiva de imprensa, o presidente reafirmou que é preciso acabar com a guerra entre russos e ucranianos. Lula defendeu a criação de "um grupo de países que não estão envolvidos na guerra para que a gente encontre possibilidade de fazer a paz". "Já tinha falado isso com Macron (presidente da França). É preciso encontrar uma saída para pôr fim a essa guerra. Ninguém quer que essa guerra continue. É preciso parar de atirar".

O presidente brasileiro também citou a preservação ambiental como uma das principais alternativas para o desenvolvimento socioeconômico de um país. O petista se reuniu também com lideranças do movimento sindical.

A Federação Americana do Trabalho e Congresso de Organizações Industriais, a AFL-CIO, demonstrou apoio a Lula e destacou a importância de se fortalecer o movimento sindical nos dois países. É a maior federação de sindicatos dos EUA, formada por 56 entidades, as quais representam mais de 12 milhões de trabalhadores ativos e aposentados.

