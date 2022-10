Lula vence eleições na China, Coréia do Sul, Singapura e Nova Zelândia

Jair Bolsonaro (PL) venceu no Japão edit

247 - O resultado não oficial das eleições em outras partes do planeta começaram a ser apurados. O candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) venceu na China, na Austrália e na Nova Zelândia. Jair Bolsonaro (PL) venceu no Japão.

Quase 700 mil brasileiros votam no exterior, de acordo com números do Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

No Brasil, a pesquisa Datafolha, divulgada nesse sábado (1), mostrou Lula com 50% dos votos válidos. Para vencer no primeiro turno, um candidato precisa de 50% dos votos válidos mais um.

🇳🇿 BOLETINS DE URNA: NOVA ZELÂNDIA



Em 4 urnas da cidade de Wellington, na Nova Zelândia, o ex-presidente presidente Lula venceu em todas. Confira o resultado:



FOTO: @andressoalves pic.twitter.com/XLgpNj6eyL — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) October 2, 2022

🗳BOLETIM DA URNA:

📍Seul, Coréia do Sul https://t.co/T1hXahysD6 — Central Eleitoral (@CentralEleicoes) October 2, 2022





