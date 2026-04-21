Maioria dos americanos questiona capacidade mental de Trump em meio à guerra

247 - A maioria dos americanos demonstra preocupação com o temperamento do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em meio à guerra com o Irã e a um embate público com o Papa Leão XIII. Levantamento recente aponta que a aprovação do governo permanece baixa, enquanto cresce a percepção de instabilidade no comportamento do líder norte-americano.

De acordo com pesquisa realizada pela Reuters/Ipsos e divulgada nesta terça-feira (21), apenas 36% dos entrevistados aprovam o desempenho de Trump, enquanto 62% desaprovam sua gestão. O índice se mantém no mesmo patamar registrado um mês antes, consolidando o nível mais baixo de popularidade desde o início de seu atual mandato.

O levantamento, conduzido ao longo de seis dias com 4.557 adultos nos Estados Unidos, indica que o presidente enfrenta pressão crescente desde o início da guerra contra o Irã, em fevereiro. O conflito provocou alta nos preços da gasolina, impactando diretamente o custo de vida da população.

Segundo os dados, apenas 36% dos americanos aprovam os ataques militares dos EUA contra o Irã, número praticamente estável em relação à sondagem anterior. Além disso, somente 26% dos entrevistados consideram que a ação militar “valeu a pena”.

Outro ponto de destaque da pesquisa é a percepção sobre o comportamento de Trump. Apenas 26% dos americanos o classificam como “equilibrado”. Entre os republicanos, há divisão: 53% consideram o presidente equilibrado, enquanto 46% discordam. Entre democratas, apenas 7% compartilham dessa avaliação.

A preocupação com a lucidez mental do presidente também aparece de forma significativa. Cerca de 51% dos entrevistados afirmaram que sua capacidade mental “piorou” no último ano, incluindo 14% dos republicanos, 54% dos independentes e 85% dos democratas.

As tensões recentes envolvendo Trump contribuíram para esse cenário. O presidente publicou mensagens nas redes sociais com ameaças contra o Irã, incluindo declarações sobre destruir infraestrutura do país, e também criticou o Papa Leão XIII após o pontífice condenar a guerra. Trump acusou o líder religioso de ser leniente com o crime.

O embate com o papa ganhou repercussão adicional pelo contraste de popularidade. Segundo a pesquisa, cerca de 60% dos americanos têm uma visão favorável do Papa Leão XIII, contra 36% que avaliam positivamente Trump.

No campo internacional, o levantamento mostra resistência a mudanças na política externa dos EUA. Apenas 16% dos entrevistados apoiam a saída do país da OTAN, possibilidade já mencionada por Trump.

A pesquisa também evidencia o impacto econômico do conflito. A aprovação do presidente em relação à gestão do custo de vida caiu para 26%, o menor nível já registrado por ele. Além disso, somente 25% dos entrevistados acreditam que os ataques ao Irã tornarão os Estados Unidos mais seguros.

Os dados foram coletados durante um cessar-fogo considerado frágil entre EUA e Irã, que estava previsto para expirar nesta semana, ampliando o clima de incerteza tanto no cenário internacional quanto na política doméstica americana.