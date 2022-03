Mais de 100 brasileiros já pediram para se alistar ao Exército ucraniano, diz representante do país europeu no Brasil

Segundo o encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, brasileiros interessados em se juntar às tropas ucranianas devem ter experiência com conflitos edit

247 - O encarregado de negócios da Ucrânia no Brasil, Anatoliy Tkach, informou, nesta quinta-feira (3), que o país europeu já recebeu mais de cem cartas de brasileiros se voluntariando para lutar contra as ofensivas russas. De acordo com Tkach, apesar de haver muitos pedidos para ingressar na liga estrangeira das forças armadas ucranianos, os interessados devem ter experiência com conflitos e falar ao menos inglês. "Com 18 anos a pessoa ainda não tem experiência", afirmou o diplomata em coletiva de imprensa.

O diplomata foi questionado sobre a mensagem compartilhada por Jair Bolsonaro (PL) no WhatsApp em que ele sinalizou estar ao lado do presidente russo, Vladimir Putin. Segundo Tkach, o que importa é o posicionamento do Brasil no cenário internacional. Na ONU, o país condenou a ação russa contra a Ucrânia.

"O principal é como que o Brasil demonstra a sua posição na arena mundial. E a posição agora são três votos, dois no Conselho de Segurança [da ONU] e uma na Assembleia Geral, a favor das resoluções que condenam a agressão", afirmou o diplomata.

Na entrevista, Tkach afirmou que aguarda uma portaria de Bolsonaro para trazer ucranianos que desejam vir para o Brasil. "Não é grande [o número de ucranianos que querem vir para o Brasil]. Até agora são os familiares dos ucranianos que já estão aqui. Até agora não tem previsão. Só sabemos que existe consultas de como é possível trazê-los para cá".

