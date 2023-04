Maringoni: Lula foi corajoso na política externa e vai precisar de apoio popular

Apoie o 247

247 - Professor de Relações Internacionais na Universidade Federal do ABC, Gilberto Maringoni afirmou pelo Twitter neste domingo (16) que o presidente Lula (PT) foi corajoso ao dizer, na China, que os Estados Unidos precisam parar de incentivar a guerra entre Rússia e Ucrânia.

No entanto, ele fez um alerta: o mandatário brasileiro precisará de cada vez mais apoio das ruas. “Lula assumiu posição corajosa ao dizer que os EUA devem parar de incentivar a guerra. Gera contrariedade no governo Biden e na direita daqui [do Brasil]. Precisará cada vez mais de apoio popular para enfrentar pressões reacionárias”.

Por outro lado, diz o professor, as ações do ministro da Fazenda, Fernando Haddad (PT), “remam em sentido contrário” e comprometem o apoio do povo ao presidente. “Retirada de subsídios da gasolina, cobrança de impostos que atingem os pobres e o próprio arcabouço fiscal tendem a provocar queda na qualidade de vida na base da sociedade. Índices de aprovação do governo podem cair”.

Ele compara o que pode acontecer no terceiro mandato de Lula ao que foi praticado por Joaquim Levy no Ministério da Fazenda durante o governo Dilma Rousseff (PT). “O fiscalismo na economia pode enfraquecer Lula assim como as ações de Levy corroeram a popularidade de Dilma. E isso no momento em que o presidente precisa fortalecer sua legitimidade. Como diria o próprio Haddad, é preocupante…”.

