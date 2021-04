Marinha da Indonésia confirma que submarino naufragou

Porta-voz da Marinha da Indonésia, Yudo Margono, afirmou que, "com base nos elementos que encontramos e que vêm do 'KRI Nanggala', mudamos a situação do submarino de 'desaparecido' para 'afundado'" edit

247 - As autoridades indonésias confirmaram, neste sábado, 24, que o submarino que desapareceu na costa de Bali com 53 pessoas a bordo na última quarta-feira, 21, afundou, após a descoberta de destroços no mar.

Porta-voz da Marinha da Indonésia, Yudo Margono, afirmou que, "com base nos elementos que encontramos e que vêm do 'KRI Nanggala', mudamos a situação do submarino de 'desaparecido' para 'afundado'".

Segundo a Marinha, o prazo de 72 horas, que a tripulação conseguiria sobreviver em caso de pane elétrica, terminou esta manhã. A probabilidade de que haja sobreviventes é pouca.

Foi detectada uma mancha de óleo na área onde o submarino naufragou, sugerindo que o tanque se rompeu.

