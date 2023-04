Mauro Vieira rejeita acusações da Casa Branca contra Lula

Apoie o 247

ICL

247 - O chanceler Mauro Vieira não concorda com as declarações da Casa Branca sobre o presidente Lula por conta da posição do Brasil sobre a guerra na Ucrânia.

O porta-voz John Kirby acusou o presidente Lula de "repetir propaganda russa" e negou que os EUA sejam responsáveis pela violência no Leste Europeu após o mandatário petista afirmar que os EUA e a Europa alimentam o conflito e não se concentram em alcançar a paz.

Sobre as declarações, o chanceler disse: “Não concordo de forma alguma, não sei como, por que chegou a essa conclusão. Desconheço as razões pelas quais disse”. Vieira deu a declaração a jornalistas no Palácio da Alvorada.

Os EUA e seus aliados da Otan estão aumentando a pressão para que o Brasil passe a fornecer armas à Ucrânia, o que o presidente Lula rejeitou enfaticamente, incomodando os apoiadores de Kiev.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.