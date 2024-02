Mauro Vieira se reúne com o embaixador israelense no Brasil e rechaça postura do país: "inaceitável"

Apoie o 247

247 - O ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, se reuniu nesta segunda-feira (19) com o embaixador israelense no Brasil, Daniel Zonshine, no Palácio Itamaraty, no Rio de Janeiro, e classificou a reação de Israel à fala de Lula como "inaceitável".

De acordo com informações do G1, o encontro terminou no início da noite e tratou sobre o desconforto do Brasil com a postura do chanceler israelense, Israel Katz, diante do embaixador do Brasil em Israel, Frederico Meyer. Numa clara tentativa de intimidação, Katz levou Meyer para uma reunião de reprimenda no Museu do Holocausto, em Jerusalém, nesta segunda. Já no local, informou o governo brasileiro que Lula seria "persona non grata" em Israel até se retratar de declarações em que comparou as ações de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto. Não satisfeito, Katz ainda usou um microfone de lapela com o objetivo de expor o embaixador do Brasil. >>> Chanceler de Israel fez questão de humilhar embaixador brasileiro em Tel Aviv

Desde o início do massacre, o governo de Netanyahu já assassinou quase 30 mil palestinos e está sendo acusado de genocídio na Corte Internacional de Justiça.

