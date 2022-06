Mélenchon diz que, se for primeiro-ministro, Assange "será naturalizado francês e condecorado"

Apoie o 247

247 - Ex-candidato a presidente da França, Jean-Luc Mélenchon disse em coletiva de imprensa que, se for eleito primeiro-ministro do seu país, o fundador do WikiLeaks, Julian Assange, 50 anos, terá a possibilidade de se naturalizar francês. "Se eu for primeiro-ministro na segunda-feira, Julian Assange será naturalizado francês e condecorado", afirmou. O Reino Unido aprovou a extradição de Assange para os Estados Unidos.

Assange tornou-se conhecido internacionalmente em 2010 quando o WikiLeaks publicou documentos considerados sigilosos pelo governo dos Estados Unidos. Entre os vazamentos estavam informações acerca do ataque aéreo a Bagdá em 12 de julho de 2007, e os registros de guerra do Afeganistão e do Iraque.

Em 2015, o WikiLeaks divulgou que Dilma Rousseff e outros 29 integrantes do seu governo estavam sendo espionados pelos EUA.

No Brasil, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou nesta sexta-feira (17), em Maceió (AL), que Assange deveria receber um Prêmio Nobel pelas várias denúncias feitas contra as "falcatruas" dos EUA.

O australiano Julian Assange está preso na penitenciária de segurança máxima Belmarsh, na Inglaterra, desde 2019. Antes disso, ele esteve na embaixada do Equador em Londres por sete anos.

Leia abaixo a reportagem da RFI sobre as eleições na França:

Último dia de campanha para a segunda volta das eleições legislativas francesas, que vai decorrer no próximo domingo (19). Os resultados nacionais da primeira volta colocaram lado a lado a coligação “Ensemble” do presidente Macron e a esquerda unida liderada por Jean-Luc-Mélenchon.

Os resultados nacionais da primeira volta colocaram lado a lado a coligação “Ensemble” do presidente Macron e a esquerda unida na coligação Nova União Popular Ecologista e Social (NUPES), liderada por Jean-Luc-Mélenchon.

Esta concorrência entre o centro e a esquerda vai ver-se em duelos frente a frente em 272 círculos eleitorais, onde um candidato da coligação de esquerda se vai bater contra um candidato do partido do Presidente. Já a terceira força política desta eleição, a União Nacional de Marine Le Pen estará também muito presente na segunda volta, com 113 duelos contra o Presidente e 61 face à NUPES.

De acordo com as últimas sondagens, o partido presidencial obtém entre 265 e 300 assentos na Assembleia Nacional, contra 180 a 210 para a união das esquerdas. Além disso, o partido de extrema-direita União Nacional de Marine Le Pen deverá conseguir eleger 20 a 30 candidatos, o que lhe vai permitir constituir um grupo parlamentar. A maioria absoluta na Assembleia Nacional Francesa é obtida com 289 lugares

Nesta primeira volta das eleições legislativas francesas foram eleitos cinco deputados, quatro para a NUPES em Paris e na região parisiense, e um para a coligação do Presidente, no departamento de Mayenne.

« Si je suis Premier ministre lundi, Julien Assange sera naturalisé français et décoré » annonce Jean-Luc Mélenchon lors d’un point presse à Paris. pic.twitter.com/vbFG0iSh7g — Benjamin Mathieu (@BenjMathieu) June 17, 2022

