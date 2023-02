Menina síria de sete anos protege irmão em escombros após terremoto

As crianças teriam ficado presas por 17 horas em meio a destroços após a catástrofe que atingiu a Síria e a Turquia edit

Apoie o 247

ICL

247 - Circulou nas redes sociais uma cena em que uma menina de sete anos protegeu o irmão mais novo após ficarem soterrados na Síria, onde 1.900 pessoas morreram após o terremoto nessa segunda-feira (6). As crianças teriam ficado presas por 17 horas e foram retiradas com segurança. A imagem comovente foi compartilhada por Mohamad Safa, representante da Organização das Nações Unidas (ONU), de acordo com o portal Uol.

Um terremoto de magnitude 7,8 atingiu a região central da Turquia e o noroeste da Síria na madrugada de segunda-feira (6). Um total de 5.894 pessoas morreu na Turquia - são 7,8 mil mortes por causa da catástrofe. Mais de 10 mil pessoas ficaram feridas nos dois países, e milhares ainda estão desaparecidas.

O governo turco declarou uma semana de luto nacional.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.