Merkel é pressionada a abandonar parceria com Putin após caso Navalny

A Alemanha de Merkel trabalha em conjunto com a Rússia de Putin na construção de um megagasoduto edit

247 - A chanceler alemã Angela Merkel está sendo pressionada por políticos do país a abandonar a parceria com o presidente da Rússia, Vladimir Putin, na construção de um megagasoduto.

A razão é a confirmação, dada pela própria Alemanha, de que o opositor de Putin Alexei Navalny foi envenenado com um agente nervoso chamado Novitchok.

Ainda não há provas de que Navalny tenha sido envenenado pela Rússia, mas surgem suspeitas acerca do interesse de Putin em eliminar o rival. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, saiu em defesa do país. "Eu teria cuidado em acusar o Estado russo. Afinal de contas, não há razão para isso".

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.