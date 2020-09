Rússia nega envolvimento no envenenamento de Navalny: 'evitem julgamentos precipitados'

Alexei Navalny é líder da oposição contra o presidente da Rússia, Vladimir Putin. O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou à imprensa que "não há razão para acusar o Estado russo" edit

247 - O Kremlin se manifestou nesta quinta-feira (3) sobre as suspeitas de participação da Rússia no envenenamento de Alexei Navalny, líder da oposição contra o presidente russo, Vladimir Putin.

O porta-voz do Kremlin, Dmitri Peskov, afirmou à imprensa que "não há razão para acusar o Estado russo" e disse que o país está aberto ao diálogo. Ele pediu ainda que evitem “julgamentos precipitados”.

De acordo com o governo alemão, que recebeu e fornecer tratamento médico a Navalny, o opositor foi envenenado com um agente químico nervoso do tipo Novichok.

Participe da campanha de assinaturas solidárias do Brasil 247. Saiba mais.