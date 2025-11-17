Merz diz que a Alemanha é "um dos países mais bonitos do mundo" e usa o Brasil como exemplo negativo

247 - O chanceler alemão, Friedrich Merz, comparou desfavoravelmente o Brasil à Alemanha, ao discursar no Congresso Alemão do Comércio, realizado na última semana, informou a agência Deutsche Welle nesta segunda-feira (17).

Merz pediu aos presentes no evento para defenderem o país, mantendo "senso de proporção e equilíbrio" no trato uns com os outros. Ele afirmou ainda que s jornalistas que o acompanhavam no Brasil, por ocasião da Cúpula de Líderes da COP30, em Belém-PA, ocorrida entre 6 e 7 de novembro, ficaram "contentes" em retornar à Alemanha ao final do evento.

"Senhoras e senhores, nós vivemos em um dos países mais bonitos do mundo. Perguntei a alguns jornalistas que estiveram comigo no Brasil na semana passada: 'Quem de vocês gostaria de ficar aqui?' Ninguém levantou a mão. Todos ficaram contentes por termos retornado à Alemanha, na noite de sexta para sábado, especialmente daquele lugar onde estávamos", disse.