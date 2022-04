Míssil que atingiu estação de trem em Kramatorsk, no Donbass, partiu de vilarejo do lado ucraniano, diz MD russo

Apoie o 247

247 - O míssil Tochka-U que atingiu a estação de trem de Kramatorsk, no Donbass, foi lançado de um vilarejo do lado ucraniano, a 45 km do alvo, informou o Ministério da Defesa da Rússia.

A chancelaria russa informou que o ataque, que deixou 50 mortos, incluindo 5 crianças, partiu da divisão de mísseis das Forças Armadas da Ucrânia na área de Dobropol’e.

A Ucrânia acusa a Rússia de ter feito o ataque. O presidente ucraniano, Volodymyr Zelensky, caracterizou o ataque como "extermínio" por parte das forças russas. "Os russos desumanos não abandonam os seus métodos. Sem força e coragem para se oporem a nós no campo de batalha, exterminam cinicamente a população civil", disse ele.

Kramatorsk é a principal base militar do Exército ucraniano na região.

