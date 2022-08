Mundo está à beira da catástrofe nuclear, alerta Moscou

Apoie o 247

RT - As ações “imprudentes” de Kiev estão levando o mundo cada vez mais perto de um grande desastre nuclear, disse o embaixador da Rússia na ONU, Vassily Nebenzia, ao Conselho de Segurança do órgão na quinta-feira.

A usina Zaporozhye, no sul da Ucrânia, está sob controle das forças russas desde fevereiro e desde então foi bombardeada pelas tropas de Kiev em várias ocasiões.

“Nós advertimos repetidamente nossos colegas ocidentais que, se eles não falarem com bom senso sobre o regime de Kiev, seriam tomadas as medidas mais hediondas e imprudentes, que teriam consequências muito além da Ucrânia”, alertou Nebenzia em uma reunião focada no assunto.

"Isso é exatamente o que está acontecendo" , disse ele, acrescentando que os "patrocinadores" ocidentais de Kiev teriam que arcar com a responsabilidade por uma potencial catástrofe nuclear.

Os ataques criminosos de Kiev às instalações de infraestrutura nuclear estão levando o mundo à beira de um desastre nuclear que rivalizaria com o de Chernobyl.

Se as forças ucranianas continuarem seus ataques à usina, um desastre pode acontecer “a qualquer momento”, alertou Nebenzia. De acordo com o enviado russo à ONU, uma catástrofe na usina Zaporozhye – a maior da Europa – pode levar à poluição radioativa de vastas áreas do território, afetando pelo menos oito regiões ucranianas, incluindo sua capital, Kiev, grandes cidades como Kharkov ou Odessa, e alguns territórios da Rússia e da Bielorrússia na fronteira com a Ucrânia. As Repúblicas Populares de Lugansk e Donetsk, assim como Moldávia, Romênia e Bulgária também devem sofrer, alertou.

“E essas são as previsões mais otimistas dos especialistas”, disse Nebenzia, acrescentando que a escala potencial de um desastre nuclear de tal magnitude era “difícil de imaginar”.

A fábrica de Zaporozhye, localizada na cidade ucraniana de Energodar, controlada pela Rússia, foi submetida a uma série de ataques nas últimas semanas. Moscou acusou Kiev de lançar ataques de artilharia e drones nas instalações, classificando esses movimentos como “terrorismo nuclear”. Kiev alegou que a Rússia era o alvo da usina em um suposto complô para desacreditar a Ucrânia enquanto estacionava suas tropas na instalação.

O chefe da Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), Rafael Grossi, disse ao Conselho de Segurança que a situação na usina está sob controle e que ainda não há “perigo imediato” para sua segurança. Ao mesmo tempo, ele chamou os relatórios que sua agência recebeu da Rússia e da Ucrânia de “contraditórios” e instou os dois lados a fornecer à AIEA acesso à instalação “o mais rápido possível”.

“Peço que ambos os lados cooperem… e permitam que uma missão da AIEA prossiga” , disse ele. O secretário-geral da ONU, Antonio Guterres, pediu que quaisquer atividades militares em torno da usina sejam interrompidas enquanto o Conselho de Segurança realiza sua reunião.

Mais cedo, o porta-voz adjunto do Ministério das Relações Exteriores da Rússia, Ivan Nechaev, disse que Moscou era a favor de uma inspeção da AIEA na fábrica de Zaporozhye.

“A instalação não deve ser usada como parte de nenhuma operação militar. Em vez disso, é necessário um acordo urgente em nível técnico sobre um perímetro seguro de desmilitarização para garantir a segurança da área”, disse o chefe da ONU em comunicado.

A China também exortou todas as “partes interessadas” a se sentarem à mesa de negociações e “encontrarem uma solução” para o problema. Enquanto isso, os EUA colocaram toda a responsabilidade diretamente na Rússia.

A subsecretária dos EUA para controle de armas e assuntos de segurança internacional, Bonnie Jenkins, argumentou que a Rússia criou todos os riscos agora associados à usina ao invadir a Ucrânia e exigiu que Moscou retirasse suas tropas. Ao mesmo tempo, ela também apoiou o apelo de Guterres por uma zona desmilitarizada.

