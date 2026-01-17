Museveni garante sétimo mandato consecutivo em Uganda

247 - O presidente de Uganda, Yoweri Museveni, assegurou um sétimo mandato consecutivo após vencer as eleições realizadas na quinta-feira (15). Segundo a Alma Plus TV, a Comissão Eleitoral do país anunciou que Museveni obteve 7,9 milhões de votos, o equivalente a 71,65% do total apurado.

As informações foram divulgadas pela Comissão Eleitoral de Uganda, responsável pela organização e validação do processo eleitoral. Museveni é líder do Movimento de Resistência Nacional, partido que governa o país desde sua chegada ao poder.





A oposição denunciou a ocorrência de fraude em larga escala durante a votação. As acusações, no entanto, foram rejeitadas pela Comissão Eleitoral, que manteve a validade do resultado oficial.

Após a divulgação dos números, Museveni defendeu a legitimidade de sua vitória. Segundo o presidente, ele seguirá atento ao processo político para evitar qualquer tipo de irregularidade.