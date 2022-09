“Mussolini de saias”: internautas lamentam retorno do fascismo na Itália após vitória de Giorgia Meloni

A legenda de Meloni tem suas raízes políticas no Movimento Social Italiano (MSI), que surgiu das cinzas do fascismo de Mussolini edit

Apoie o 247

ICL

247- As pesquisas de boca de urna, se confirmadas, darão à Itália o governo mais direitista desde a Segunda Guerra Mundial, com Giorgia Meloni a se tornar a primeira mulher a ser primeira-ministra do país.

>>> Extrema direita chega ao poder na Itália, com vitória de aliança liderada por Giorgia Meloni

Fundada em 2012, a legenda de Meloni tem suas raízes políticas no Movimento Social Italiano (MSI), que surgiu das cinzas do fascismo de Mussolini. O partido mantém o logotipo dos partidos de extrema-direita do pós-guerra: a chama tricolor, muitas vezes interpretada como o fogo queimando no túmulo de Mussolini.

Veja a repercussão:

- Fora da Copa do Mundo pela segunda vez seguida.



- Mais de 12 anos sem ter um time campeão na Champions League.



- 15 anos sem título da Ferrari na Fórmula 1.



- Fascismo de volta ao poder 100 anos depois da ascensão de Mussolini.



Que fase terrível da Itália. — Breiller Pires (@breiller) September 26, 2022

A primeira fascista declarada desde Mussolini prestes a assumir o poder na Itália, em pleito com a maior abstenção no país desde a Segunda Guerra 😨 https://t.co/9TK14qxo6q — Jeff Nascimento (@jnascim) September 25, 2022

Outdoor do Fratelli d'Italia, partido que ganhou as eleições na Itália, com o neto de Mussolini. pic.twitter.com/KneC8sF8if September 25, 2022

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.