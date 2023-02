Na Polônia, Biden diz que EUA e Europa não buscam controlar ou destruir a Rússia

Apoie o 247

247 - O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, deu um discurso para cerca de 30 mil pessoas nesta terça-feira (21) na capital da Polônia, Varsóvia, onde se reuniu com o seu colega local, Andrzej Duda.

Em sua fala, Biden destacou que Washington e a Europa não buscam destruir a Rússia e não planejam atacar o país de Vladimir Putin. Também pregou o apoio a Kiev, que há quase um ano luta contra as tropas russas.

"Esta noite, falo mais uma vez ao povo da Rússia. Os Estados Unidos e as nações da Europa não buscam controlar ou destruir a Rússia. O Ocidente não estava planejando atacar a Rússia como Putin disse hoje", disse Biden.

Ele acrescentou: "Esta guerra nunca é uma necessidade. É uma tragédia. O presidente Putin escolheu esta guerra."

"Não deve haver dúvidas de que nosso apoio à Ucrânia não vacilará, a OTAN não será dividida e não cansaremos", disse Biden.

Ele disse que tem uma mensagem para o povo da Rússia: a invasão do país à Ucrânia precisa terminar.

Biden terminou seu discurso dizendo: "O inimigo do tirano e a esperança dos bravos e a verdade da época é a liberdade."



"Fique conosco. Nós ficaremos com você. Vamos seguir em frente com fé e convicção e com um compromisso permanente de ser aliado", disse Biden.

Depois que Biden terminou seus comentários, 'A Sky Full of Stars' do Coldplay começou a tocar e um grande grupo de crianças agitando bandeiras ucranianas e estadunidenses saiu correndo e cercou o presidente.

Biden discute cooperação em energia e defesa com Duda da Polônia

Biden discutiu a cooperação nos setores de energia e defesa durante a reunião com o colega polonês Duda informou a Casa Branca na terça-feira.



"[Biden e Duda] discutiram a crescente cooperação de seus países no setor de energia, incluindo energia nuclear civil, nosso forte relacionamento bilateral de defesa e a importância dos valores democráticos que sustentam a aliança transatlântica", disse a Casa Branca em um comunicado. declaração.



A reunião ocorreu como parte de uma visita de Biden a Varsóvia, durante a qual ele também se reunirá com outros aliados da Otan no flanco oriental na véspera do aniversário de um ano da operação militar especial da Rússia na Ucrânia.



Biden elogiou os esforços da Polônia para receber mais de 1,5 milhão de refugiados ucranianos no país, disse o comunicado.



Biden e Duda também refletiram sobre seus esforços compartilhados para apoiar a Ucrânia, punir a Rússia e fortalecer a aliança da Otan, disse o comunicado. (Com CNN, Sky News, Sputnik e CBS).

