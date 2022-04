"Não quero uma França aliada a populistas e xenófobos”, diz Macron

Apoie o 247

247 - Em seu discurso após o resultado da apuração das urnas na França, que apontou para o segundo turno, o atual presidente Emmanuel Macron disse que o jogo ainda não está ganho. Ele pediu a união dos aliados para a formação de um "grande movimento de unidade e ação".

“Não se engane, nada acabou. O debate que teremos na próxima quinzena é decisivo para o nosso país e para a Europa. Queremos uma França independente porque é forte economicamente, ecologicamente, agrícola e culturalmente? (…) Queremos uma França onde, através da ecologia, as contas de aquecimento sejam reduzidas e o carro elétrico para todos? Queremos uma França que continue a confiar na ciência, na razão, na competência, como temos feito nos últimos anos?", convocou o atual presidente.

“Quero uma França que lute resolutamente contra o separatismo islâmico, mas não uma França que impeça muçulmanos e judeus de comer de acordo com os (preceitos) de sua religião. Quero uma França que faça parte de uma Europa forte, não uma França que deixe a Europa apenas com o internacional de populistas e xenófobos como aliados ”, disse Macron em oposição à fala da candidata de extrema-direita Mariene Le Pen que prometeu, se eleita, uma política dura de controle de imigração.

Macron agradeceu a sua equipe do QG localizado na Porte de Versailles.

“Sua confiança me honra, me obriga e me compromete”. Você pode contar comigo para implementar este projeto de progresso, abertura e independência da França que defendemos durante esta campanha”.Apelo a todos aqueles que durante seis anos e até esta noite se comprometeram a trabalhar ao meu lado para transcender a si mesmos para se unirem em um grande movimento político de unidade e ação. Quero saudar todos os candidatos presentes no primeiro turno. Por favor, aplauda-os. Desde o início sempre defendemos convicções com força, mas respeitando cada um. Obrigado por isso. Conheço a decepção dos candidatos cujos nomes acabei de mencionar. Gostaria de agradecer a Anne Hidalgo, Yannick Jadot, Valérie Pécresse e Fabien Roussel, que me deram seu apoio esta noite. Emmanuel Macron também deseja “alcançar todos aqueles que querem trabalhar para a França”: “Estou pronto para inventar algo novo para reunir diversas sensibilidades para construir um grande movimento com eles”, declarou.

